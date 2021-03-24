Свердловский министр образования сдал ЕГЭ по русскому языку с родителями выпускников

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов сдал единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в рамках акции «День сдачи ЕГЭ с родителями», сообщил департамент информационной политики региона.

«Я думаю, что родители, которые сегодня вместе со мной сдавали экзамен по русскому, убедились, что результаты ЕГЭ объективно покажут, как в течение 11 лет учился сегодняшний выпускник. Помимо проверки своих знаний, мне как председателю государственной экзаменационной комиссии Свердловской области удалось оценить саму процедуру проведения госэкзамена»,— сказал господин Биктуганов, отметив, что вопросы оказались несложными.

«День сдачи ЕГЭ с родителями» ежегодно проводится в российских городах с 2017 года. Перед экзаменом участники акции прошли регистрацию и предэкзаменационный контроль, сдали телефоны и личные вещи. Для них был составлен сокращенный вариант экзамена. В 2021 году государственную итоговую аттестацию в Свердловской области пройдут более 20 тыс. одиннадцатиклассников.

Михаил Мананников