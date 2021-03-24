Средний размер лимитов по кредитным картам в Удмуртии за февраль вырос на 11,5%

В феврале 2021 года средний размер лимита по кредитным картам в Удмуртии составил 65,63 тыс. руб. Это на 11,5% больше, чем в феврале прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России данный показатель за 12 месяцев вырос на 4% — с 66,3 тыс. руб. до 68,9 тыс. руб.

Самый большой средний размер лимита по кредиткам в феврале текущего года отметили в Москве (101,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (84,9 тыс. руб.), Московской области (82 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (81,1 тыс. руб.) и Хабаровском крае (78,3 тыс. руб.). Самый большой рост показателя по сравнению с февралем 2020 года, помимо Удмуртии, зафиксировали в Алтайском (на 14,4%) и Краснодарском (на 14,1%) краях, Тюменской (на 13%) и Белгородской (на 8,8%) областях. В некоторых регионах лимит снизился, в том числе в Саратовской (на 8,7%) и Оренбургской (на 8,6%) областях, Москве (на 5,1%), в Нижегородской (на 3,6%) и Новосибирской (на 3,1%) областях.

«Лимиты по кредитным картам — инструмент, с помощью которого банки могут эффективно управлять кредитным риском. В последнее время они достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне. При этом таким гражданам банки, как правило, стараются увеличивать лимиты по кредитным картам»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.