Квартиры и загородные дома: группа компаний ПЗСП представит свои объекты на Ярмарке недвижимости

С 25 по 28 марта в Перми пройдёт 21-я Ярмарка недвижимости. В этом году группа компаний ПЗСП участвует в выставке сразу с двумя стендами. Специалисты представят пермякам современные и уютные квартиры от застройщика, а также проекты компании в сфере загородного строительства.

Фото: Денис Сакаев

На Ярмарке недвижимости клиенты смогут не только познакомиться с действующими предложениями ПЗСП, но и получить полную консультацию о приобретении жилья, пообщаться со специалистами по недвижимости и представителями банка, и даже забронировать квартиру.

Евгений Дёмкин, генеральный директор группы компаний ПЗСП: «Наша компания принимает участие в Ярмарке практически каждый год. Для нас это возможность ближе пообщаться с клиентами, рассказать о новых проектах и выявить потребности потенциальных покупателей, чтобы в дальнейшем учитывать их в проектировании наших домов».

По информации отдела продаж компании, на данный момент наибольший интерес у пермяков вызывают новостройки от группы компаний ПЗСП по адресам ул. Адмирала Ушакова, 65 и по бульвару Гагарина, 18. Также на ярмарке представят объекты загородного строительства – дома и земельные участки в посёлке «Троицкая усадьба». Большое внимание будет уделено частному строительству – гости выставки смогут ознакомиться с ассортиментом строительных материалов от ПЗСП и готовыми проектами загородных домов.

Фото: Денис Сакаев

Кроме того, 27 марта в 14.30 на ярмарке посетители выставки смогут посетить семинар «Как построить дом своими руками», где специалисты отдела маркетинга ПЗСП расскажут об особенностях и основных ошибках при строительстве индивидуальных домов из газобетона, а также ответят на все возникающие вопросы. Зарегистрироваться на презентацию можно по ссылке https://permzsp.timepad.ru/event/1583760/

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Ушакова, 65 – ООО «Спецстрой Водники», бульвар Гагарина, 18 – ООО «Спецстрой бульвар Гагарина, 18».