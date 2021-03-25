Более 120 молодых специалистов ОАО «Удмуртнефть» и его дочерних обществ представили проекты по усовершенствованию нефтяной отрасли

В «Удмуртнефти» в 17 раз прошла региональная научно-техническая конференция, где проекты по развитию отрасли представляют молодые специалисты предприятия и его дочерних обществ. Второй год они защищают свои работы в онлайн-формате. Как отмечают ребята, это требует не только детальной проработки темы, но и особого подхода к подготовке презентации: максимально информативно донести свою идею до экспертного жюри, без возможности сразу же ответить на уточняющие вопросы.

В 15-ти секциях по всем направлениям производства приняли участие 124 молодых специалиста и работника ОАО «Удмуртнефть» и дочерних обществ, а также 13 студентов Удмуртского государственного университета (УдГУ). Работы, размещенные на онлайн-платформе, в течение недели рассматривало экспертное жюри – более 70 руководителей ОАО «Удмуртнефть» и ДО, а также преподаватели УдГУ.

Особый упор в рамках реализации стратегии «Роснефть – 2022» делается на инновационные технологии и цифровизацию производства, а также экономически эффективные методы добычи нефти. В поиске эффективных решений во многом помогают научно-технические конференции и смелые идеи молодых нефтяников.

Так, геолог Сергей Владыкин совместно со специалистом по разработке месторождений ОАО «Удмуртнефть» Наталией Сафиуллиной в своем проекте решали вопрос, как автоматизировать процесс определения обводненности продукции скважин. Работа заняла I место в секции «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений».

«Обводненность скважинной продукции – важный показатель для эффективной разработки месторождения. Совместно с научным руководителем, региональным менеджером по разработке месторождений ОАО "Удмуртнефть" Никитой Плигиным мы рассмотрели сразу две альтернативные технологии, которые позволят сократить время на определение процента воды и повысят точность результатов. Первый метод потребует изменить конструкцию и схему врезки пробоотборника, второй предполагает использование лазерного влагомера в автоматизированных групповых замерных установках. При обсуждении работы с экспертным жюри родилась идея объединить два этих метода, поэтому впереди доработка проекта»,— отметила специалист по разработке месторождений ОАО «Удмуртнефть» Наталия Сафиуллина.

70 победителей, призеров и номинантов Региональной научно-технической конференции представят свои проекты на следующем этапе – Кустовой научно-технической конференции ПАО «НК «Роснефть», где поборются за право выйти в финал и внедрить свою разработку на уровне Компании.