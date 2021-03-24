Владимир Путин одобрил идею самарского студента о создании вузовских кампусов

Создание сети современных вузовских кампусов планируется в России с 2022 по 2030 годы. Это поручение дал правительству президент России Владимир Путин после того, как с соответствующей инициативой перед главой государства выступил студент института авиационной техники Самарского университета им. Королева Виктор Свиткин. Об этом сообщает центр вуза по связям с общественностью.

«Это, безусловно, очень важно, интересно и перспективно – создание такой атмосферы, среды, где молодые люди – студенты, аспиранты – могли бы не просто жить, а могли бы заниматься, там могли бы быть и лаборатории расположены, объекты, связанные с проведением свободного времени, спортивные сооружения и так далее»,– цитируются в сообщении слова Владимира Путина.

По решению главы государства вузовская инфраструктура России, в том числе Самары, обновится. Также планируется строительство новых общежитий и социальных и спортивных объектов.

Георгий Портнов