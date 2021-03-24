В Волгоградской области появится новое гидротехническое сооружение

На территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском районе Волгоградской области завершаются работы по строительству гидротехнического сооружения для пропуска паводковых вод в районе хутора Закутский. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации облкомприроды, это седьмой объект из проекта по строительству 30 водопропускных сооружений. Они возводятся в рамках регионального и одноименного федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

В обладминистрации отмечают, что всего до 2024 года на территории Волго-Ахтубинской поймы планируется построить 72 водопропускных сооружения, 17 из них уже возведены.

Мария Шахрай