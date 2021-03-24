В Екатеринбурге на четыре месяца закроют мост по улице Блюхера

С 1 мая по 31 августа в Екатеринбурге перекроют движение по путепроводу на улице Блюхера. Там будут проходить ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

«Там будут серьезные ограничения по движению. Это вызовет негативную реакцию у жителей Екатеринбурга и отдаленных территорий — Изоплита, поселка Калиноский и Шарташа, — а также у жителей Березовского и Старопышминска»,— отметил господин Бубнов. По его словам, городские власти уже начали подготавливать улично-дорожную сеть к объездам, регулировать светофоры, чтобы избежать заторов, а также прорабатывать изменения схемы движения междугороднего транспорта, в частности в направлении Режа и Ирбита.

Кроме того, в рамках нацпроекта будут отремонтированы путепроводы по улицам Бебеля и Луганской, а также съезд №4 с транспортной развязки по улице Луганской на Объездную дорогу. «В комплекс ремонтных работ входит замена деформационных швов, выравнивание покрытия, гидроизоляция, защита слоев асфальтобетона, реконструкция ограждений»,— уточнил Алексей Бубнов.

Всего в рамках нацпроекта для Екатеринбурга выделено 1,7 млрд руб. На эти средства городские власти планируют отремонтировать 48 участков площадью 562 кв. м и протяженностью 42 км. Начало массовых работ предварительно запланировано на 1 мая в зависимости от погодных условий. На некоторых объектах работы с частичными ограничениями начались уже 18 марта.

Анастасия Реутова