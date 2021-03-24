Суд не признал застройщика «Краснодар-Сити» виновным в растрате средств дольщиков

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал департаменту по надзору в строительной сфере Кубани, который требовал оштрафовать на 100 тыс. руб. застройщика «Краснодар Сити» за нецелевое расходование средств дольщиков в размере 400 млн руб., сообщает “Ъ”.

О том, что средства дольщиков были направлены на не связанные со строительством ЖК цели, стало известно в конце 2019 года. Департамент выдал застройщику предписание восстановить средства дольщиков на расчетном счете предприятия. Контрольную проверку назначили на март 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее отменили. После окончания карантина надзорный орган привлек застройщика к административной ответственности в виде штрафа, однако суд посчитал, что сроки давности истекли.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в мае 2020 года был задержан генеральный директор ООО «Краснодар Сити» Андрей Сигидин, депутат заксобрания края. По версии следствия, топ-менеджер совершил мошенничество, похитив средства покупателей квартир в жилом комплексе «Краснодар Сити». В незаконном участии в предпринимательской деятельности в проекте «Краснодар Сити» подозревается экс-губернатор Кубани Сергей Пуликовский.

Наталья Решетняк