Суд в Уфе отказал Минобороны в иске о взыскании 1,7 млрд рублей

Ленинский районный суд Уфы вчера отказал Министерству обороны России в иске к бывшему руководителю Уфимской КЭЧ Минобороны Вячеславу Болло о взыскании 1,7 млрд руб. ущерба от сделок по передаче в аренду двух участков в Уфе строительной группе компаний СУ-10.

Ранее Ленинский райсуд признал господина Болло виновным в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286) при передаче под застройку земель Минобороны. Вячеслав Болло был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, но из-за онкологического заболевания освобожден от наказания. В уголовном деле экс-главы КЭЧ фигурировали сделки по передаче в 2010-2011 годах двух участков в Уфе, находящихся в федеральной собственности и в бессрочном пользовании Минобороны и Уфимской КЭЧ. В результате Минобороны утратило возможность владения и пользования участками общей кадастровой стоимостью 1,6 млрд руб. Эту сумму министерство посчитало ущербом, причиненным государству.

Отказывая в удовлетворении иска, суд учел, что в 2019 году Минобороны уже взыскало 99,57 млн руб. ущерба с ГК «Су-10», пояснил "Ъ-Уфа" Вячеслав Болло.

Влада Шипилова