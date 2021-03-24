На промпредприятиях края могут досрочно установить системы контроля за выбросами в атмосферу

Глава Пермского края Дмитрий Махонин попросил профильные ведомства проработать с промышленными предприятиями возможность досрочного внедрения системы автоматизированного контроля выбросов вредных веществ в атмосферу. Согласно федеральным планам, такой учет должен появиться на ряде предприятий края к 2027 году. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Как заявил на совещании, посвященном регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и. о. руководителя Западно-Уральского управления Росприроднадзора Георгий Чернов, внедрение системы автоматизированного контроля выбросов с учетом требований федерального законодательства может начаться с 2027 года в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», АО «Березниковский содовый завод», АО «Соликамскбумпром», ОАО «Соликамский магниевый завод». Данные с этих систем контроля будут поступать в Росприроднадзор.

По данным экологов, в 2014–2019 годах в Прикамье не фиксировалось резких изменений объемов выбросов загрязняющих веществ. «Предприятия края выбрасывают в четыре раза меньше предельной расчетной массы допустимых выбросов. Если сравнить нас с соседними регионами — Челябинской, Свердловской областями и Республикой Башкортостан — по массе выброса загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, то данный показатель по краю значительно меньше. Это связано со спецификой организации производства в Пермском крае. 80% выбросов происходит вследствие деятельности предприятий, которые подлежат федеральному государственному экологическому контролю»,— сообщил начальник Государственной инспекции по экологии и природопользованию (ГИЭП) Пермского края Вадим Лазепный.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил важность мониторинга уровня выбросов и попросил провести переговоры с предприятиями, чтобы внедрить системы автоматизированного контроля уже в ближайшие три года. Многоуровневая система контроля позволит отслеживать ситуацию с выбросами и оперативно предпринимать меры по снижению воздействия на окружающую среду.