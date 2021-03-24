Курский «Сириус» запустил первое в регионе производство респираторов за 12 млн рублей

ООО «Торговый дом "Сириус"» начало в Октябрьском районе Курской области выпуск медицинских респираторов. Губернатор Роман Старовойт отметил, что это подобное производство в регионе. В месяц компания планирует изготовлять около 140 тыс. респираторов разных классов защиты.

Объем инвестиций в проект составил 11,7 млн руб., пояснили “Ъ-Черноземье” в региональной администрации. Из них 9,5 млн руб. составил льготный кредит областного фонда развития промышленности. Еще 2,2 млн руб. компания вложила самостоятельно в ремонт здания и инженерных систем. В администрации добавили, что «Сириус» также планирует инвестировать 1,8 млн руб. в покупку оборудования.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Торговый дом "Сириус"» зарегистрировано в Курской области в июне 2009 года. Уставный капитал — 10 млн руб. По итогам 2019 года выручка компании составила 3,4 млн руб., чистый убыток — 1,5 млн руб. Гендиректором и единственным учредителем является Максим Сидоров. Он также владеет зарегистрированным по тому же адресу ООО «Производственная компания Курскспецпошив».

Александр Прытков