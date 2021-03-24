В Татарстане исключили дефицит сахара и подсолнечного масла

Татарстан полностью обеспечен нужными объемами сахара и подсолнечного масла. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона.

Отмечается, что валовое производство сахара в Татарстане составляет 331,9 тыс. тонн в год, а потребность жителей — 93 тыс. тонн, обеспеченность — 356,9%. То есть республика на сегодняшний день обеспечена сахаром более чем в три раза необходимых объемов.

Валовое производство подсолнечного масла составляет 584 тыс. тонн в год, потребность — 46 тыс. тонн, обеспеченность – 1269,6%.

«Сокращение площадей посевов масличных культур и сахарной свеклы, а также объемов их производства не планируется», — отметили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"