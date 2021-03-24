Две экспериментальные станции «Вектора» могут включить в первую очередь СКИФа

В первую очередь строительства центра коллективного пользования (ЦКП) «СКИФ» могут быть включены две экспериментальные станции ГНЦ «Вектор», сообщил журналистам директор Института катализа имени Г. К. Борескова Валерий Бухтияров. Письмо с соответствующей просьбой об изменении очереди строительства было направлено руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

«Мы взяли в проработку одну из станций второй очереди и хотим ее передвинуть в первую или в полуторную очередь, это две станции "Вектора" в отдельно стоящем здании. Очевидно, это потребует обсуждения сметы строительства этой станции»,— сказал господин Бухтияров.

Также, по его словам, работы по ускорительному комплексу и шести станциям первой очереди уже подготовлены и согласованы с группами международных советников.

Проектировочные работы выполняет АО «ЦПТИ». С 11 января началась приемка и корректировка проектных решений, которая продолжается до сих пор.

Предполагается, что положительное заключение главгосэкспертизы по проекту будет получено 15 июля, однако Валерий Бухтияров отметил, что сроки могут быть сдвинуты из-за смещения старта проекта и начала работ по нему только в 2020 году.

Ранее сообщалось, что работы по производству оборудования для ЦКП «СКИФ» буду выполнены в Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН. На изготовление ускорительного оборудования будет направлено 12,5 млрд руб. Первый контракт подписан на 3,62 млрд руб., его срок — два года. Платеж в 770 млн руб. поступит в 2020 году.

Проект ЦКП «СКИФ», который создается в рамках нацпроекта «Наука», предполагает создание современного источника синхротронного излучения поколения «4+» с энергией 3 ГэВ. Кроме ускорительного комплекса центр будет включать развитую пользовательскую инфраструктуру. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Даниил Тарабукин