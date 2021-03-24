«Авито Авто»: 28% водителей Екатеринбурга считают, что ямы и трещины есть на почти всех дорогах города

В Екатеринбурге 28% опрошенных водителей считают, что ямы, трещины и ухабы присутствуют почти на всех дорожных участках в городе, следует из опроса сервиса «Авито Авто». Еще 34% водителей указали, что дефекты есть на некоторых дорожных участках. Только 5% опрошенных посчитали, что на дорогах города почти нет изъянов.

По данным исследования, 32% водителей уверены, что качество дорог в Екатеринбурге лучше, чем в других городах. О том, что дороги Екатеринбурга хуже других заявили 25% респондентов. При этом Уральский федеральный округ (УрФО) попал в число регионов, в которых водители наиболее позитивно оценивают качество дорог: о хорошем состоянии дорог заявили 10% жителей округа.

В то же время 64% респондентов заявили, что за последний год не попадали в аварии из-за плохого качества дорог, говорится в исследовании. 27% водителей по этой причине сталкивались с небольшими повреждениями автомобиля, а 7% — попадали в дорожно-транспортные происшествия. Самой часто упоминаемой проблемой дорог в Екатеринбурге стала пропускная способность — об этом заявили 58% опрошенных.

Впрочем, 45% екатеринбуржцев отметили, что качество дорог в городе улучшилось за последние три года. Как следует из результатов опроса, 38% водителей не увидели изменений, еще 14% указали, что состояние дорог ухудшилось.

В опросе приняли участие 10 тыс. водителей из разных регионов России. В целом по стране о том, что дорожные дефекты имеются на всех участках, заявили 29% опрошенных. Столько же респондентов отметили, что ямы и трещины присутствуют лишь на некоторых дорожных покрытиях еще 8% участников опроса посчитали, что качество дорог в их регионе хорошее, 6% — указали, что в их регионе «дорог практически нет». Наиболее положительно качество дорог оценили жители Северо-Кавказского федерального округа (СКФО): там о хорошем состоянии дорог заявили 15% опрошенных.

Михаил Мананников