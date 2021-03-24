На Кубани выявлено 118 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлено 118 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 41580 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 732,6.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 32 человек, в Сочи – у 19 человек. За сутки в Краснодарском крае скончались 11 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 2244 летальных случая, 36477 человек выздоровели, из них за последние сутки – 180 человек.

Анна Перова, Краснодар