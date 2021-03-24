В Башкирии стали чаще страховать смартфоны МегаФон выяснил, как жители региона следят за сохранностью своих гаджетов

Пользователи смартфонов стали активнее следить за сохранностью своих гаджетов, констатируют аналитики компании МегаФон. Если в минувшем году оформлял страховку один из пяти покупателей смартфона, то в 2021 году договор страхования заключается на каждый третий приобретенный девайс.



Как правило, жители региона стремятся застраховать риски кражи, механических повреждений и попадания воды. Чаще других беспокоятся о сохранности своих гаджетов владельцы Samsung Galaxy M31, Xiaomi Redmi 9A и Apple iPhone 11.

Как констатируют связисты, каждый второй владелец смартфона хотя бы раз разбивал экран. Обычно гаджеты повреждаются, выскальзывая из рук. У каждого третьего пользователя смартфона телефон вылетал из кармана, каждый четвертый забывает о нем при вставании. Лишь десятая часть пользователей устройств бросали его в стену и разбивали.

О том, что владельцы стали более внимательными к своим смартфонам, свидетельствует и тот факт, что около трети продаж аксессуаров в Башкирии приходится на защитную атрибутику. Наиболее востребованы защитные стекла — на них приходится 71% продаж. В свою очередь, защитные пленки теряют свою популярность, поскольку не защищают стекло смартфона при частом падении: в регионе их покупают в 44 раза реже, чем стекла. Максимально защитить свои экраны стремятся владельцы смартфонов Xiaomi Redmi 9A/9C, Samsung Galaxy A01 Core, Samsung Galaxy M31.

Повреждения экрана не всегда заметны невооруженным глазом. Провести удаленную диагностику и выявить даже малейшие царапины позволяет приложение Display protect. В случае необходимости программа предложит услугу по ремонту или замене поврежденного экрана девайса.