Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, сколько стоит жилье с парковыми зонами поблизости.

Проекты новостроек бизнес-класса, расположенные около столичных парков, представляют лишь 15% от общей площади объектов, которые были представлены в реализации за пять лет. Аналитики компаний Knight Frank и Sminex посчитали, что сейчас на первичном рынке из 137 новостроек бизнес-класса в шаговой доступности от парков расположились только 15 объектов — и это 11% от общего объема.

Эксперты считают, что такие показатели говорят о дефиците предложения жилья бизнес-класса у парков. Девелоперы учитывают это, и за последние шесть лет доля таких проектов выросла на 5%. В среднем в них продается более 2,5 тыс. квартир и апартаментов в год. При этом в новом году в продажу выведено только два новых проекта сегмента рядом с зелеными массивами. Средневзвешенная стоимость в таких домах, по данным брокеров, достигает почти 320 тыс. руб.

Парки, как и другие точки притяжения, такие как набережные, пруды и общественные пространства, усиливают интерес потенциальных клиентов к жилым комплексам. Зачастую наличие зон рекреации в пешей доступности от дома уже учтено в стоимости квартир в нем, отмечают аналитики. И чем более значимыми и притягательными оказываются такие точки, тем выше может быть наценка — от 5% и выше. При этом, несмотря на довольно существенные наценки в некоторых случаях, популярность новостроек вблизи парков высока.

Кроме того, проектов, расположенных в непосредственной близости от зеленых зон, не так много. Поэтому многие девелоперы в своих жилых комплексах разбивают собственные небольшие парки, скверы и сады, что также позитивно сказывается на темпах продаж.