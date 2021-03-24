«Наших в списке нет»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич проанализировал рейтинг от сайта Artprice и рассказал, какие картины и их авторы пользовались спросом в год пандемии.

На первой позиции, и это вполне ожидаемо, Пабло Пикассо. На мировых аукционах в течение 2020 года было продано 3,3 тыс. лотов с его подписью на общую сумму более $245 млн. Лучший результат у Пабло составил $29,5 млн.

А вот три следующих места по общему объему продаж занимают китайцы. И это тоже весьма ожидаемо. У художника с именем Санью (1901-1966) купили 79 работ. И этого количества хватило для получения $163,2 млн. А самая дорогая работа человека, которого звали Ю (у китайцев фамилия всегда ставится в начале), продана за $33 млн — дороже, чем у Пикассо, между прочим. Цзао Ву Ки (1921-2013) — $158 млн. Чжан Дацюань (1899-1983) — $138 млн.

А вот на пятом месте по объему художник из разряда «ныне живущих» — Дэвид Хокни, 1937 года рождения. В десятке еще два китайца — Ци Байши и Фу Баоши. Вспоминается пословица «кому война, а кому мать родна!». Это я про пандемию, китайцами же и вызванную. К слову, на 15 месте китайский мастер XVI века у Бинь с двумя всего продажами за год. Зато один из его чернильных свитков ушел за $76,5 тыс., а второй — всего за $8,9 тыс.

«Наших» в этом списке нет. Хотя, знаете, я много раз об этом говорил, некоторые эксперты относят к таковым Марка Ротко, Марка Шагала и Тамару Лемпицку, поскольку все трое родились на территории тогдашней Российской империи. У Маркуса Ротко (1903-1970), появившегося на свет в Двинске, продалось девять работ на $41 млн (33 место в рейтинге). Шагал, который из-под Витебска (1887-1985), — на 35 месте, У него 1,1 тыс. работа продавалась за 38 млн. На 36-м — варшавянка Тамара Лемпицка (1898-1990) — было продано 23 ее работы на сумму $37,5 млн.

Интересно, что самая дорогая продажа зафиксирована в 2020 году на работу Фрэнсиса Бэкона (1909-1992). Она была продан за $84,5 млн. А на втором месте тот самый У Бинь.

Дмитрий Буткевич