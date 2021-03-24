Украина ввела санкции против предприятий, полицейских и сенатора от Ростовской области

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 26 физлиц и 81 компании. Среди них оказались начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков и сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В санкционном списке также значатся начальник управления по вопросам миграции донского главка Олег Левченко, начальник отдела по вопросам миграции МВД России по Неклиновскому району Ростовской области Владимир Хлыстов и Анна Гурьянова, начальник отдела управления федеральной миграционной службы России по Ростовской области в Новошахтинске.

Под санкции попали и предприятия, зарегистрированные в ростовской области. Среди них указаны ООО «Весна» (основной вид деятельности — перевозки), «Кассад Групп» (сейчас не действующая), ООО «МетАвтоПром» и ООО «Дис-Плюс» (основной вид деятельности компаний — неспециализированная оптовая торговля). Кроме того, в списке есть ООО «Орошаемое», которое специализируется на выращивании зерновых, новочеркасские ООО «Промресурс» (основной вид деятельности — грузовые перевозки) и «Южная сталепроволочная компания», шахтинское ООО «Метуглетрейд» из Шахт, а также ООО «Таганрогский кабельный завод Энерго».

Наталья Шинкарева