За сутки в Черноземье коронавирусом заболели 636 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионах Черноземья выявлено 636 новых случаев заболевания. С начала пандемии COVID-19 обнаружен у 228 480 человек. Из них выздоровели 208 873 (816 за последние сутки). Количество новых летальных случаев составило 22: в Воронежской области скончались семь человек, в Курской — шесть, в Белгородской — четыре, в Липецкой и Тамбовской — по два, в Орловской — один. Всего с марта 2019 года умерли 4 799 пациентов с коронавирусом.

В Белгородской области — 85 новых диагнозов (всего 33 672). Выздоровели 139 человек (всего 31 313). За все время пандемии скончались 542 пациента.

В Воронежской области — 208 новых диагнозов (всего 73 698). Выздоровел 231 человек (всего 68 288). За все время пандемии скончались 2 324 пациента.

В Курской области — 99 новых диагнозов (всего 33 346). Выздоровел 101 человек (всего 30 085). За все время пандемии скончались 539 пациентов.

В Липецкой области — 90 новых диагнозов (всего 26 996). Выздоровели 173 человека (всего 23 578). За все время пандемии скончались 502 пациента.

В Орловской области — 60 новых диагнозов (всего 32 002) Выздоровели 67 человек (всего 29 289). За все время пандемии скончались 499 пациентов.

В Тамбовской области — 94 новых диагноза (всего 28 766). Выздоровели 105 человек (всего 26 320). За все время пандемии скончались 393 пациента.

Александр Прытков