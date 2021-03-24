На Кубани в 2021 году площадь сева сахарной свеклы увеличат на 10%

В 2021 году площадь сева сахарной свеклы в Краснодарском крае увеличат на 10%, в результате чего она достигнет 191 тыс.га, рассказал журналистам министр сельского хозяйства региона Федор Дерека. Сев проведут, в том числе, семенами кубанской селекции, при закупке которых аграриям компенсируют 70% затрат. На эти цели из краевого бюджета выделили 15,3 млн руб. «В этом году площадь сева сахарной свеклы нашим семенным материалом составит не менее 8%, а в следующем году мы рассчитываем довести этот показатель уже до 10%», – заявил Федор Дерека.

В апреле 2020 года стало известно, что на Кубани сокращают посевы сахарной свеклы из-за перепроизводства. Под культуру было выделено 171 тыс. га, годом ранее посевная площадь достигала 200 тыс. га. По данным регионального минсельхоза, оставшиеся с прошлого года запасы сахара составляют 600 тыс. тонн при годовом потреблении жителями Кубани в 200 тыс. тонн.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в 2021 году помимо сахарной свеклы более чем на 70 тыс. га увеличат площадь посева гороха, сои и озимого рапса.

Наталья Решетняк