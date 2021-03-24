В Ярославской области трое скончались от коронавируса и 94 человека заболели

В Ярославской области за прошедшие сутки зафиксировано еще три смерти от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было зафиксировано 94 новых случая заболевания COVID-19. За это же время в области 68 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 24 марта всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлен 35461 случй заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 33910 человек вылечились. 470 пациентов, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов