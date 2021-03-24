В Тюменской области в январе-феврале индекс промышленного производства вырос на 7,7%

Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-февраль 2021 года составил 107,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Рост промышленного производства в основном обеспечен развитием обрабатывающего сектора региональной экономики. Здесь показатель по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 21,9%. По этому показателю Тюменская область заняла шестое место среди регионов России.

Наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 176,5%, бумаги и бумажных изделий – 170,1%, мебели – 137%, электрического оборудования – 133,9%, резиновых и пластмассовых изделий – 130,1%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 121,2%, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 116,4%, ремонте и монтаже машин и оборудования – 114,5%.

Как рассказал глава региона Александр Моор, несмотря на негативные макроэкономические последствия пандемии, тюменская промышленность растет. «Стабильный промышленный рост – одно из важнейших условий активного развития социальной сферы и повышения качества жизни земляков», – прокомментировал господин Моор.