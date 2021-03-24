Пермьстат отметил снижение зарплаты у строителей и работников общепита

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь 2021 года составила в Пермском крае 39 090,6 руб. По сравнению с январем прошлого года, этот показатель вырос на 2,1%. Реальная заработная плата уменьшилась на 2,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

По сравнению с январем прошлого года, на 14% выросла зарплата у сотрудников организаций в сфере недвижимости, на 4% — в сфере водоснабжения и утилизации отходов. При этом более чем на 8% уменьшилась зарплата у работников строительной отрасли, на 4,2% — в сфере общепита и гостиничного бизнеса.