Администрация Саратова задолжала поставщику дорожной техники 4,9 млн рублей

После прокурорского представления в адрес главы Саратова Михаила Исаева администрация погасила долг перед исполнителем муниципального контракта.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в 2019 году комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города заключил с организацией контракт на поставку дорожно-эксплуатационной техники. Поставщик исполнил свою часть договора в установленные договором сроки, однако заказчик не выполнил обязательства по его оплате. Долг перед субъектом бизнеса на момент проверки составил 4,9 млн руб.

Марина Ковалева