Двое жителей Сочи осуждены за незаконное оформление трудовых мигрантов

Лазаревский районный суд города Сочи вынес приговор двоим местным жителям, признанным виновными в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан (ст. 322.1 УК РФ) и в фиктивной постановке мигрантов на регистрационный учет (ст. 322.3 УК РФ), сообщила пресс-служба краснодарского краевого суда. Противоправная деятельность злоумышленников была выявлена сотрудниками краевого УФСБ России.

Фамилии подсудимых в сообщении краевого суда не указаны, на сайте Лазаревского райсуда сообщается, что фигурантами дела являются Роман Комбаров и Азад Такмазян. По данным суда, в 2019 году жители Сочи заключили с гражданами Армении и Киргизии фиктивные договоры об оказании услуг подсобных рабочих, что явилось основанием для незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. За это подсудимые получили 80 тыс. руб. Кроме того, Роман Комбаров и Азад Такмазян за денежное вознаграждение организовали фиктивную постановку на миграционный учет 58-ми граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Подсудимые признали вину и раскаялись. Суд назначил Роману Комбарову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Азад Такмазян получил два года условно.

Анна Перова, Краснодар