Волонтерский центр «Единой России» в Пермском крае отмечает свой первый день рождения

В Пермском крае добровольцам Регионального волонтерского центра «Единой России» за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе вручили грамоты и памятные медали от Президента России.

Центр открылся ровно год назад, 24 марта, на площадке Региональной общественной приемной председателя партии. Волонтеры помогают старшему поколению, медицинским работникам, маломобильным людям и семьям с детьми – всем, кто оказался в трудной ситуации и кто нуждается в поддержке в период пандемии. Сегодня, когда противоэпидемиологические ограничения понемногу снимаются, волонтеры центра осваивают все новые виды помощи людям.

Александр Бойченко, руководитель Регионального волонтерского центра «Единой России» в Пермском крае:

– За год команда приемной пополнилась молодыми людьми – волонтерами. Это студенты, вчерашние выпускники, девчонки и ребята, но главное – неравнодушные люди с активной жизненной позицией. Они хотят приносить пользу. С ними все энергично: вот тебе маска, дезинфицирующая жидкость, и вперед – на задание! Перед ними открываются большие возможности и перспективы состояться в этой большой жизни, ну а мы всегда им поможем во всех начинаниях.

В целом в региональном волонтерском центре было отработано более 93 тыс. обращений, реальную помощь получили свыше 19 тыс. человек. И на сегодня в 52 штабах во всех муниципалитетах Пермского края продолжают заниматься волонтерством 800 человек.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края.

– Работа волонтерского центра в Прикамье началась с того, что Пермский край, наша страна и весь мир встали перед серьезным вызовом пандемии коронавируса. Никто еще не знал, как с ним бороться, но все уже точно знали, что надо помогать людям. Необходимо было доставлять средства защиты, продукты питания, лекарства людям, которые оказались в изоляции. Подключились и добровольцы, и депутаты всех уровней, и бизнес. Пандемия до конца еще не пройдена, но с такими силами, с такой молодежью мы обязательно ее победим.

Ринат Сагидуллин, активист «Молодой Гвардии» и доброволец волонтерского центра «Единой России», начал заниматься добровольческой работой еще в школе. Когда пошла первая волна коронавируса, он был студентом пермского «политеха». Без раздумий молодой человек решил влиться в волонтерское движение. Работает он в Дзержинском районе Перми. «Сначала я занимался обзвоном тех людей, которым нужна была срочная помощь, составлял списки продуктов. Позже, когда рук не хватало, стал сам выезжать по адресам. За месяцы пандемии со многими пожилыми людьми даже подружился, они меня начали узнавать по телефону и относились с большим доверием», – говорит Ринат.

Волонтеры Пермского края не только доставляли людям продукты и лекарства, они предоставляли консультации по мерам социальной поддержки, оказывали правовую и психологическую помощь пожилым. В юбилейный год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне волонтеры подключились к вручению памятных медалей и знаков ветеранам и «детям войны». В рамках работы Волонтерского центра было выявлено 149 человек старшего поколения, нуждающихся в посторонней помощи. Информация о каждом была передана социальным участковым.

С самого начала работы центра ему помогают депутаты-единороссы: они выделяют автотранспорт для работы врачей и добровольцев, средства индивидуальной защиты, горячее питание докторам. Парламентарии также вручали продуктовые наборы ветеранам Великой Отечественной войны и социально незащищенным категориям граждан. Совместно с партнерами от бизнеса (франчайзинговой сетью «Галамарт», аптеками «Планета здоровья», ООО «Хенкель Рус» и другими) было проведено более десяти благотворительных акций.

23 марта в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае состоялось награждение самых активных помощников людям. Им были вручены медали Президента России «за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Только в этот день высокую награду получили 13 волонтеров.

Ранее активистов волонтерского центра за поддержку прикамцев в период пандемии поблагодарил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Созданный в марте центр оказал серьезную помощь жителям Пермского края. Он стал одной из первых и наиболее масштабных площадок, объединивших добровольцев. Это огромный и непростой труд, требующий много энергии и душевных сил», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Сегодня снижение пандемической опасности несколько изменило направленность волонтерской помощи. Но она остается по-прежнему актуальной. Так, в преддверии Дня Победы волонтеры будут проводить уборку и благоустройство памятников Великой Отечественной войны. Готовятся ребята помогать представителям старшего поколения в онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды». Волонтеры подключаются и к организации народного голосования по проекту «Город трудовой доблести».

Напомним, жители Пермского края могут позвонить в Региональный волонтерский центр «Единой России» по телефонам 8 (342) 236-82-29, 236-79-92 и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи.