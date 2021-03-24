В Ярославской области не ожидают весеннего наводнения

В настоящее время в Ярославской области сохраняется стабильная гидрологическая обстановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что наблюдение за обстановкой на реках и водоемах региона в период подготовки к весеннему паводку ведется ежедневно на 30 стационарных гидропостах и двух дополнительных.

«По данным ГУ МЧС России по Ярославской области, гидрологических явлений, превышающих критические значения и способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций, не наблюдается. Затоплений жилого сектора населенных пунктов, объектов экономики, переливов дорог водами Угличского, Рыбинского и Горьковского водохранилищ также нет»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По словам директора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова, в настоящий момент уровень воды в Волге в районе Рыбинска составляет 85,7 м. по Балтийской системе, в районе Ярославля – 84,21 м.

«Это значительно ниже отметки неблагоприятного гидрологического явления»,— уточнил господин Пеньков, добавив, что в настоящее время, на Рыбинском водохранилище проводится работа по формированию запаса свободной емкости для приема притока воды в период таяния снегов.

Дарья Сабаева