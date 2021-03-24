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В Краснодаре 66% работников уважают своего начальника

В Краснодаре большинство работающих жителей уважает своего начальника, и почти никто не испытывает ненависть, говорится в исследовании портала Superjob.

Так, 66% респондентов уважают своего непосредственного руководителя (что на 12% выше, чем в целом по России). Отмечается, что чаще уважают начальников женщины - 60% против 47% среди мужчин, а также молодежь до 24 лет (63%). Уважение работники объясняют выдающимися профессиональными качествами начальника. 

Испытывают симпатию по отношению к начальнику 4% жителей Краснодара, ненавидят - 1% (против 4% в целом по стране), чувствует любовь по отношению к боссу 1 человек из 100. 18 % краснодарцев равнодушны к своему руководителю.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее аналитики Superjob выяснили, что  63% жителей Краснодара хотели бы стать чиновниками. По этому показателю краевой центр занимает первое место среди российских городов-миллионников. 

Наталья Решетняк


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