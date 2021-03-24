В Татарстане выявили 44 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Татарстане подтвердили 44 новых случая коронавируса. Один из них оказался завозным, 43 — контактными. 13 человек доставлены в больницы, остальные лечатся на дому, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

В Казани подтвердили 21 новый случай, в Бугульминском, Буинском и Спасском районах — по четыре, в Зеленодольском — три, в Арском — два, в Набережных Челнах, Алексеевском, Алькеевском, Новошешминском, Нурлатском и Чистопольском — по одному.

Всего на 24 марта в Татарстане выявили 19 153 случая COVID-19. Излечились 15 909 человек, в том числе 40 за минувшие сутки. Скончались 407 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"