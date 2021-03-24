Объем инвестиций в капитал Свердловской области в 2020 году составил 381 млрд рублей

Общий размер инвестиционных вложений в основной капитал Свердловской области за 2020 год составил 381 млрд руб., сообщила заместитель регионального министра инвестиций и развития Елена Хлыбова на online-конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» в рамках марафона «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект».

По словам госпожи Хлыбовой, в правительстве рассчитывали на более значительный объем средств. «Особенности 2020 года не дали возможности предприятиям вложить все заявленные объемы инвестиционных вложений. Мы рассчитываем, что с восстановлением экономической активности в текущем году мы получим те самые недополученные инвестиции прошлого года»,— рассказала она. По ее словам, в министерстве инвестиций и развития Свердловской области рассчитывают в 2021 году достичь более 400 млрд руб. капиталовложений.

Подробнее о том, в какие проекты вкладывались уральские промышленники в прошлом году, — в материале «Крупнейшие инвестпроекты 2020 года»

Ирина Пичурина