В Волгограде будут судить руководителя фирмы за неуплату 19,5 млн рублей налогов

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, в период 2015-2017 годов руководитель фирмы вносил в декларации ложные сведения о привлечении восьми организаций для оказания автотранспортных услуг и закупки фруктово-овощной продукции, при этом компании фактически предпринимательскую деятельность не осуществляли. Таким образом, фирма обвиняемого не уплатила налог на добавленную стоимость в размере более 19,5 млн руб.

Вину мужчина не признал. Уголовное дело направили для рассмотрения в Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Кроме того, прокуратура предъявила иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Мария Шахрай