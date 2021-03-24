В Курганской области закрывают ковидные базы в 14 больницах

В районных больницах Курганской области закрывают отделения для лечения пациентов с COVID-19. К обычному режиму работы возвращаются 14 медицинских учреждений, сообщает пресс-служба правительства региона. Это Белозерская, Звериноголовская, Варгашинская, Глядянская, Катайская, Кетовская, Половинская, Лебяжьевская, Мокроусовская, Петуховская, Сафакулевская, Шатровская и Юргамышская центральные районные больницы (ЦРБ), а также Курганский областной госпиталь ветеранов войн. Оборудование, полученное для борьбы с коронавирусом, останется в медучреждениях.

Продолжают работать ковидные госпитали на базе Курганской горбольницы №2, областной инфекционной и областной клинической больниц, а Макушинской, Куртамышской, Щучанской, Каргапольской, Шадринской и Далматовской ЦРБ.