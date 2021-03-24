Что происходит в юридической отрасли после пандемии, когда и зачем регистрировать права на товарный знак, в чем плюсы и минусы разбирательства в третейском суде, какие тенденции наблюдаются в банкротной сфере — обсудили юристы, арбитражные управляющие и представители арбитражных центров на сессии «Юридическая отрасль после пандемии. Новые возможности» в рамках конференции, организованной газетой «Коммерсантъ-Башкортостан» 17 марта.



Запись трансляции

Открывавшая сессию «Юридическая отрасль после пандемии. Новые возможности» управляющий партнер судебного агентства «Барристер» Эльвира Лукманова рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели при использовании товарных знаков. Несвоевременная регистрация прав на товарный знак, по ее словам, часто приводит к тому, что конкурент регистрирует права на такой же либо схожий знак, а затем требует компенсацию от 5 до 10 млн руб. В качестве компенсации истец вправе взыскать стоимость товара, на котором использовался спорный товарный знак, либо в размере двукратной рыночной стоимости права использования на знак.

Эльвира Лукманова, управляющий партнер судебного агентства «Барристер» «Маленькие компании часто думают, что их это не коснется, но только наша компания за прошлый год вела десять таких дел»

Госпожа Лукманова отметила, что эффективнее всего регистрировать товарный знак за конечным бенефициаром или учредителем. Лицо, на которое оформлены права, сможет в таком случае заключить лицензионный договор со своей компанией и получать от нее платежи за использование знака. В свою очередь, компания может включить сумму этих отчислений в свои расходы и таким образом уменьшить налоговые платежи. «Я подчеркиваю, что речь не идет об уклонении от уплаты налогов. Товарный знак должен быть зарегистрирован, он должен использоваться, и цена за его использование должна быть разумной», — отметила Эльвира Лукманова.

После обсуждения товарных знаков участники сессии перешли к дискуссии о плюсах и минусах третейского разбирательства.

Исполнительный директор регионального отделения РСПП Искандер Махмудов рассказал, что в прошлом году, в условиях пандемии, количество обращений в арбитражный центр при РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) возросло на 40%. Он объяснил это, в том числе, «возросшим запросом на справедливость». Преимуществами третейского суда он назвал более короткий срок рассмотрения дел, чем в государственных судах, а также экспертность арбитров в определенных областях.

Искандер Махмудов, исполнительный директор регионального отделения РСПП «Наше российское правосудие — это как автобус: он вас привезет, но будет останавливаться везде, где возможно. Но вы можете сесть в личный автомобиль или заказать такси, и это будет быстрее. Суды при арбитражных центрах длятся 30-45 дней. Это очень хорошие сроки»

В качестве преимущества он также отметил конфиденциальность при рассмотрении дела и возможность избежать излишнего внимания СМИ. Исполняемость решений арбитражного центра он назвал высокой, отметив, что для случаев, когда одна сторона не согласна с решением и не собирается его исполнять, законом предусмотрена возможность другой стороны обратиться в государственный суд за возбуждением исполнительного производства.

По мнению ответственного администратора Российского арбитражного центра при Российском институте современного арбитража Юлии Мулиной, для каких-то видов споров лучше подходят негосударственные суды, для других — государственные. По ее словам, скорость рассмотрения дела — это не главное, важнее, что участник спора получит гибкость и индивидуальный подход.

Юлия Мулина, ответственный администратор Российского арбитражного центра при Российском институте современного арбитража «Вы можете выбрать профессиональных арбитров, которые разрешат ваш спор. Это не значит, что судьи — не профессионалы, это значит, что у них широкая компетенция. В третейском суде вы сможете выбрать или вам назначат человека, который лучше всего разбирается в вашем вопросе. Это я называю индивидуальным подходом»

Стоимость услуги зависит от суммы иска. Если цена иска, к примеру, 5 млн руб., сбор составит 120-150 тыс. руб. для ускоренной процедуры и 170-180 тыс. руб. для обычного спора. 75-80% от суммы идут в качестве гонорара арбитру. Одна из проблем, с которым столкнулся арбитражный центр в пандемию — проблема кибербезопасности и хранения данных в условиях глобальной диджитализации. Для ее решения, по словам Юлии Мулиной, центр проводил все процессы онлайн через собственную систему конференцсвязи, чтобы избежать утечки информации.

Третий блок сессии был посвящен банкротству.

Айдар Муллануров, управляющий партнер судебного агентства «Барристер» «Предприниматели в Башкирии либо сами банкроты, либо пострадали от того, что их контрагенты стали банкротами»

Старший юрист агентства «Барристер», специализирующийся на делах о банкротстве, Артур Ахметшин заявил, что сегодня должнику практически невозможно уйти от исполнения обязательств, если в деле работает хороший банкротный юрист.

Артур Ахметшин, старший юрист агентства «Барристер» «Понятен скепсис бизнеса, который не совсем верит в наше законодательство и суды. Но обжалование и оспаривание сделок должника сегодня — эффективный инструмент для возврата активов. Чем раньше вы начнете процедуру банкротства, тем больше вероятность, что вы вернете активы. Например, в 2019 году было удовлетворено 52% оспариваемых сделок»

Руководитель практики «Банкротство» компании Intellect Ольга Жданова рассказала о поменявшемся подходе привлечения к субсидиарной ответственности. «Теперь к субсидиарной ответственности привлекают родственников, тех, кто получает выгоду по сделкам, тех, на кого переводят имущество, контрагентов, которые работали с должником. Поэтому важно внимательно относиться к тому, как вы ведете свой бизнес, думать не только о том, как это оформлено у вас, но и о том, как это оформлено у ваших контрагентов», — сказала она. ФОТО Жданова во вложении

Арбитражный управляющий Ляйсан Насырова отметила, что есть ряд случаев, когда задолженность списать нельзя.

Ляйсан Насырова, арбитражный управляющий «В частности, если запустивший процедуру личного банкротства должник привлекается к субсидиарной ответственности, его долги не спишутся»

«Коммерсантъ-Башкортостан» благодарит всех участников конференции. До новых встреч!