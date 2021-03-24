Бывший вице-премьер Прикамья заявился на праймериз «Единой России»

Бывший вице-премьер краевого правительства и депутат заксобрания Антон Удальев заявился на участие в праймериз «Единой России» по выборам в краевой парламент по округу №17. Об этом сообщается в telegram-канале реготделения «Единой России».

Антон Удальев работал в правительстве Пермского края на должности вице-премьера, курирующего сферу ЖКХ, с 2017 по 2020 год. До этого назначения господин Удальев исполнял обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы в Пермском крае. В сентябре 2020 года чиновник победил на довыборах в Законодательное собрание Пермского края по округу №17.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая на портале «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Законодательное собрание Пермского края и Госдуму РФ.