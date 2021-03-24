В Перми завершили эксперимент по бескондукторной оплате проезда

На трех маршрутах городского общественного транспорта вернут кондукторов. Они были убраны в рамках эксперимента по тестированию валидаторной системы оплаты проезда.

Как сообщается на сайте мэрии, сейчас предстоит подвести итоги прошедшего эксперимента. Оценка будет происходить по нескольким критериям: техническая готовность программного обеспечения, учитывающего все особенности платежных систем города, готовность оборудования к приему разных типов безналичной оплаты и стабильной работе на протяжении всего маршрута. Будут проанализированы экономическая и социальные стороны отказа от кондукторского штата.

Эксперимент по бескондукторной системе оплаты проезда проходил в автобусах маршрутов №4 и 80, а также в трамваях маршрута №6. Оплачивать проезд надо было с помощью карт, прикладывая их к валидаторам, размещенным на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке. За наличный расчет билеты продавали водители.