Астраханского директора УК осудили из-за гибели ребенка

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении бывшего директора управляющей компании. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в региональном прокуратуре.

Установлено, что подсудимая знала об аварийном состоянии железобетонной шведской стенки на детской площадке и, игнорируя обращения жильцов дома об ее демонтаже, не обеспечила безопасность нахождения граждан на территории двора. В результате 5 августа 2020 года конструкция обрушилась в то время, когда на ней находились трое детей. 10-летний ребенок погиб на месте, двое других получили травмы.

Суд назначил женщине наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай