Сила искусства

23 марта в парижской галерее Gagosian по плану должна была открыться моновыставка немецкого авангардиста Ансельма Кифера. Но из-за новых ограничений, связанных с коронавирусом в Европе, мероприятие решили перенести в онлайн-формат, и теперь его свидетелями смогли стать любители современного искусства со всего мира.

Минувший год был не самым простым для художников — почти все мировые ярмарки были отменены, а вместе с ними и вернисажи, привлекающие потенциальных покупателей из всех уголков земного шара. Чтобы не терять связь с поклонниками искусства, галерея Gagosian решила придумать абсолютно новый онлайн-формат вернисажей Gagosian Premieres, где можно не только досконально рассмотреть работы самых главных художников современности, но и услышать истории о них из первоисточников.

Одно из таких мероприятий прошло вечером 23 марта по случаю открытия парижской выставки немецкого авангардиста Ансельма Кифера. Он рассказал о своих новых четырех монументальных полотнах в разговоре с историком искусства Джеймсом Куно. А затем зрителей ждало балетное выступление танцоров Парижской оперы Уго Маршана и Ханны О`Нил с авторской хореографией Флорана Мелака на композицию «Duet» Стива Рейха.

Лидия Агеева