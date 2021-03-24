Депутаты попросили начальника УВД навести порядок в районах Нижнего Новгорода

На заседании думы Нижнего Новгорода депутаты озвучили жалобы жителей, лежащие в зоне ответственности полиции. По словам Николая Чернышова, много жалоб поступает от жителей ЖК «Цветы» на закладчиков наркотиков, представители микрорайона недовольны тем, как полиция борется с наркотизацией.

Руководитель городского УВД Андрей Басов ответил, что в полицию в прошлом году поступил всего один сигнал по поводу закладок в «Цветах» и попросил депутатов передавать жалобы граждан по этому поводу, пообещав усилить работу. Депутат от Советского района Марк Фельдман и Татьяна Скоробогатова от Ленинского района Татьяна также рассказали о множестве жалоб жителей на распивочные в жилых домах, пьяные ночные дебоши и закладки наркотиков, указывая конкретные адреса и прося организовать мобильные патрули. По словам Татьяны Гриневич, полиция несколько лет не может ничего сделать с киоском на конечной остановке «Кузнечиха-2», который круглосуточно торгует алкоголем. Полковник Басов пообещал к пятнице разобраться с киоском. Он обещал усилить наряды на некоторых улицах города и в парке «Дубки», и также попросил депутатов информировать полицию о конкретных жалобах жителей.

Добавим, что некомплект в полиции Нижнего Новгорода составляет около 350 человек, причем большая нехватка кадров приходится именно на подразделения ППС и участковых уполномоченных, непосредственно работающих с жителями. Поэтому наряду с обещаниями усилить охрану общественного правопорядка полиции необходимо мотивировать молодых людей идти на службу. В городской думе пообещали помочь с выделением жилья для участковых.

Иван Сергеев