Андрей Исаев выдвинулся на праймериз «Единой России» от Удмуртии

Депутат Госдумы от Удмуртии, первый замруководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в думе Андрей Исаев выдвинулся от республики на предварительное голосование (праймериз) для отбора кандидатов партии на думские выборы, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.

«Для меня участие в предварительном голосовании – это возможность еще раз отчитаться перед избирателями, что удалось сделать, обсудить планы, вопросы социальной политики, которые интересуют меня в первую очередь. Предварительное голосование и подготовка к нему идут с использованием самых современных технологий. Я подал все необходимые документы, не выходя из кабинета»,— отметил господин Исаев.

Отметим, что праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование продлится до 19 апреля. Участие в них является обязательным условием для выдвижения кандидатом от ЕР на выборах в Госдуму.