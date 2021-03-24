Полицейские задержали главного «криминального авторитета» Татарстана

В Татарстане полицейские задержали 59-летнего жителя Казани (имя не упоминается), свыше пяти лет являвшегося главным «криминальным авторитетом» республики. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.

Отмечается, что неформальный статус «положенца по региону» он получил в 2015 году в ходе «криминальной сходки» с участием другого «авторитета» Романа Сычева по кличке Сыч Казанский. «Таким образом, с момента назначения до момента задержания положенец обязывал всех лиц уголовно-преступной среды республики, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его указаниям и распоряжениям. А именно, принимал меры по созданию устойчивых связей между самостоятельно действующими преступными группами и группировками», — отмечается в сообщении.

Также, как уточнили в МВД, подозреваемый назначал так называемых «смотрящих»» за условно разделенными районами и городами Татарстана, в исправительных колониях из тех, кто отбывает наказание. Кроме того, по данным правоохранителей, задержанный «участвовал в разрешении конфликтных ситуаций, искал легальные и нелегальные источники дохода, а также контролировал поступление денежных средств в неформальную воровскую казну “общак” и их распределение».

Подозреваемый был задержан вчера, 23 марта. Во время обысков у него изъяли две тетради с записями о денежных средствах "общака", вещи и предметы с воровской символикой, предмет, похожий на пистолет, и патроны к нему, а также мобильники, сим-карты и денежные средства.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210.1 УК РФ). В данный момент решается вопрос об аресте задержанного.

По неофициальным данным, «положенцем» является Сергей Нейдеров 1961 года рождения.

Ранее задержанный был неоднократно судим за разбой, подделку документов и хулиганство, добавили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"