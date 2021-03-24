В Самарской области за сутки 199 человек заразились COVID-19 и шесть умерли

За сутки в Самарской области были выявлены 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона были выписаны 217 пациентов. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области скончались шесть человек, у которых ранее подтвердился COVID-19. Об этом в среду сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области были обнаружены 54338 зараженных COVID-19. За этот период в регионе умерли 1033 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус.

Георгий Портнов