За сутки в Ростовской области выявили 238 случаев COVID-19

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Ростовской области составил 238 человек, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 93. В Новочеркасске, Шахтах и Каменском районах выявлено по девять случаев, в Батайске и Белокалитвинском районах — по семь, в Таганроге и Семикаракорском районах — по шесть, в Азовском, Неклиновском, Тарасовском и Тацинском районах — по пять. По четыре случая выявлено в Новошахтинске, Зерноградском, Сальском и Цимлянском районах, по три — в Гуково, Аксайском, Волгодонском, Егорлыкском, Зимовниковском, Красносулинском, Миллеровском и Милютинском районах, по два — в Азове, Зверево, Багаевском, Дубовском, Кагальницком, Константиновском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Целинском, Чертковском и Шолоховском районах, по одному — в Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Боковском, Куйбышевском, Октябрьском, Орловском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском и Усть-Донецком районах.

За последние сутки в регионе выздоровели 272 человека. Умерли 22 человека.

По состоянию на утро 24 марта количество инфицированных в области превысило 79,1 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1884. Коэффициент распространения инфекции — 0,97. За весь период пандемии выздоровели более 70,7 тыс. человек, умерли 3 447 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева