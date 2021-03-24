В Прикамье вновь растет число выявлемых случаев коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 126 жителей Пермского края. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Днем ранее было зафиксировано 125 случаев. С февраля в Пермском крае ежедневно фиксировалось снижение выявляемых случаев COVID-19.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 26 человек госпитализированы, 100 инфицированных проходят лечение дома. В «ковидных» отделениях больниц края находятся 790 человек, из них 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 50 412 жителей Прикамья, 44 490 человек выздоровели. По темпам заболеваемости регион занимает 12-е место в России.