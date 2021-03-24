Коронавирус выявили еще у 328 нижегородцев

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус выявили еще у 328 местных жителей. Таким образом, к 24 марта число случаев заражения в регионе превысило 105,3 тыс., сообщили в оперативном штабе РФ.

За время пандемии коронавирусом переболели и выздоровели 98,9 тыс. нижегородцев (в том числе, 384 за последние сутки), скончались 2,77 тыс. заболевших (из них 13 за сутки). Сейчас лечение получают около 3,6 тыс. пациентов.

Всего в России общее число случаев заражения превысило 4,48 млн. Выздоровели более 4 млн пациентов, скончались 96,2 тыс.

Анастасия Еремина