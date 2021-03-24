В Ростовской области от клещей обработают более 1,2 млн голов скота

На Дону пройдут первичные противоклещевые обработки сельскохозяйственных животных. Ветеринарные врачи обработают 418,5 тыс. голов крупного рогатого скота и 790 тыс. голов мелкого рогатого скота, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

С учетом погодных условий процедуры обработки планируется провести до 10 апреля. Уточняется, что в регион поступило более 1,1 тыс. литров препарата против клещей «Биорекс-К 10%». Препарат применяется для борьбы с иксодовыми и чесоточными клещами, блохами и мухами. «Средство для купания и опрыскивания животных ориентировано, в том числе, и на дойное стадо. Молоко можно использовать в пищу людям уже через шесть часов после опрыскивания»,— говорится в сообщении. Обработки скота будут проходить в течение всего пастбищного сезона.

Наталья Шинкарева