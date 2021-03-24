За сутки в Тюменской области выявили 67 больных COVID-19, пять человек скончались

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразились еще 67 человек, пять пациентов скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили 33 167 случаев заболевания. Более 31,1 тыс. жителей области уже выздоровели, 358 человек скончались. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в Тюменской области продлен до 28 марта.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 861 случай COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 483 471 россиянин. Из них более 4 млн человек выздоровели, 96 219 пациентов скончались.

Михаил Мананников