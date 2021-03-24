Мэрия Уфы через суд требует демонтировать шлагбаумы возле ТК «Центральный»

Арбитражный суд Башкирии начал рассмотрение иска управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы к конкурсному управляющему ООО «Торговый комплекс „Центральный“» Павлу Коршунову. Истец просит суд обязать управляющего демонтировать самовольно установленные шлагбаумы возле торгового центра. Количество шлагбаумов не уточняется. Ближайшее заседание по делу состоится 17 мая.

ООО «Торговый комплекс „Центральный“» признано банкротом, с декабря 2012 года в отношении него ведется конкурсное производство. Компания принадлежит ООО «Финвесторг-Уфа», владельцами которого, в свою очередь, являются зарегистрированная на Британских Виргинских островах международная коммерческая компания Horat Limited, московские ООО «Грантор» и ООО «УК управление инвестициями».

Дарья Кучеренко