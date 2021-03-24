24 марта, среда
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

В Свердловской области 140 человек заразились COVID-19, 13 пациентов скончались

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 140 человек, еще 13 пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”.

За весь период пандемии COVID-19 в регионе заразились 81 557 человек, более 74,8 тыс. пациентов выздоровели, 2 663 больных умерли.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен в Свердловской области до 29 марта. В рамках массовой вакцинации более 200 тыс. уральцев уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19. В ближайшее время региональные власти ожидают поступление еще 60 тыс. доз «Спутника V».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Приложения | все

Истории | все

Профиль пользователя