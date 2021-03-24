Полицейские задержали в Ижевске двух межрегиональных наркокурьеров

Двух уроженцев одной из стран ближнего зарубежья 2001 года рождения задержали в Ижевске по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. В ходе досмотра полицейские обнаружили у молодых людей 16 свертков с героином, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Задержанные пояснили, что являются межрегиональными наркокурьерами. Они приехали в Удмуртию для сбыта запрещенных веществ. В ходе обыска в арендованной злоумышленниками квартире были обнаружены еще 587 граммов героина, электронные весы и упаковочный материал. Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30 ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). За данное преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.